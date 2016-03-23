تعرف على الوزراء الجدد الذين شملهم التغيير الوزاري بمصر

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء أثناء حلفه اليمين الدستورية

أعلن التلفزيون المصري اليوم الأربعاء عن تغيير وزاري يشمل وزراء المالية والاستثمار والسياحة واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام.

وقالت بوابة الأهرام إن عشرة وزراء جدد أدوا اليمينَ الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهم وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، فضلاً عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزراء الجدد هم:

الدكتور/ جلال مصطفى محمد سعيد، وزيراً للنقل.

المستشار/ محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيراً للعدل.

شريف فتحي علي عطية، وزيراً للطيران المدني.

عمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيراً للمالية.

الدكتور/ محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والري.

أشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

الدكتور/ خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للآثار.

محمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة.

محمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة.

داليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن نواب الوزراء الجدد هم:

الدكتور/ محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة.

الدكتورة/ نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.

عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية.

أحمد أشرف علي كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.