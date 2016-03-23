"ترامب" يهدد "كروز" بعد نشر صور عارية لزوجته

المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

أثار نشر مجموعة سياسية مؤيدة لمرشح الحزب الجمهوري تيد كروز إعلانا لزوجة مرشح الحزب ذاته دونالد ترامب "عارية" ، أثار موجة من تبادل الاتهامات والتهديدات بين المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية .

حيث أصدر دونالد ترامب تهديدا لكروز بفضح زوجته بعدما اتهمه بالوقوف وراء إعادة ترويج إعلان لزوجته عارضة الأزياء السابقة ميلانيا ترامب، عارية وهي مضطجعة مع تعليق يقول "إليكم ميلانيا ترامب .. السيدة الأولى القادمة.. أو بإمكانكم تأييد تيد كروز يوم الثلاثاء.

وقال "ترامب" إن "كروز" يقف وراء الإعلان، الذي عرض الثلاثاء، حين تنافس الرجلان على أصوات الناخبين في الانتخابات التمهيدية بولايتي يوتا وأريزونا.

وذكر في الإعلان أن وراءه جماعة سياسية مستقلة تسمى "ميك أمريكا أوسام"، وتعني "لنجعل أمريكا رائعة" يسمح لها بالترويج لمرشح لكن دون التنسيق مع الحملة.

وقال ترامب في تغريدة، الثلاثاء: "يا للهول.. سيناتور كروز.. هذا هو بعض ما وصلت إليه من التدني بذلك الإعلان.. أنت تستخدم صورة لميلانيا في جلسة تصوير لمجلة جي.كيو. احذر وإلا فضحت زوجتك" .

وبعدها حذف ترامب التغريدة لكنه نشر أخرى تقول: "تيد كروز الكذاب استخدم قبل قليل صورة لميلانيا من جلسة تصوير لمجلة جي.كيو في إعلانه. احذر أيها الكذاب تيد وإلا فضحت زوجتك" .

ولم يبين "ترامب" أي نوع من الفضيحة ينويها لهايدي كروز، التي أخذت إجازة من عملها في منصب تنفيذي بشركة جولدمان ساكس أثناء الحملة الانتخابية، وسارع كروز للدفاع عن زوجته.

وقال كروز في تويتر: "لسنا من نشر صورة زوجتك، دونالد إذا حاولت مهاجمة هايدي، فستكون أكثر جبنا مما ظننت".

واستمرت المعركة، الأربعاء، حيث قال «كروز» لشبكة (سي.إن.إن): "سارع بالهجوم على زوجتي، إذا أرادها دونالد معركة شخصية فعليه التركيز علي أنا لأن هايدي بعيدة عن صراعنا"، وشكك "ترامب" في تغريدة أخرى في نزاهة "كروز".