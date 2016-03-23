برنامج الغذاء: نصف محافظات اليمن على "شفا المجاعة"

برنامج الغذاء العالمي – نصف محافظات اليمن على شفا مجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو نصف محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة على شفا المجاعة بسبب الحرب الدائرة في البلاد فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة معونات غذائية.

وقال أدهم مسلم نائب مدير شؤون اليمن في برنامج الأغذية العالمي إنه من منظور الأمن الغذائي فقد صنفت عشر من محافظات اليمن على أنها تمر بحالة طوارئ مشيرا إلى أنها الخطوة التي تسبق المجاعة.

وقال إن القتال الدائر خلال الأشهر الإثنى عشر الأخيرة أدى إلى نزوح نحو 2.3 مليون شخص، وجعل أكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 26 مليون نسمة في حاجة ماسة للمعونات الغذائية.

وأضاف أن ذلك يعني أن على البرنامج ألا ينتظر حتى يصل الوضع إلى حد المجاعة، وأنه يجب عليه التصرف فورا لتقديم المعونات الإنسانية مباشرة.

كانت جماعة الحوثي استولت على صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014 وأطاحت بالرئيس عبد ربه منصور هادي ثم استولت على مقره المؤقت في مدينة عدن الجنوبية.

وحتى يتسنى لبرنامج الأغذية العالمي القضاء على أزمة الغذاء دشن خطة للطوارئ لإمداد مليون شخص باحتياجاتهم الأساسية بموجب إيصالات لصرف المعونات.

وفي صنعاء التي لا تزال تخضع لسيطرة جماعة الحوثي اصطف المئات لساعات لتسجيل أسمائهم والحصول على الإيصالات فيما يقضي البرنامج بأن تحصل الأسرة المكونة من ستة أفراد على حصص من القمح والبقول والزيوت النباتية والملح والسكر التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي من خلال مورد محلي.