بالفيديو.. "المينماليزم" طريقك نحو السعادة

محمد هيكل، وهبة عمر .. نموذجان اتبعا ثقافة "المينماليزم" في حياتهما اليومية والتي تتلخص في كلمة واحدة "الاستغناء".. الاستغناء عن كل الكماليات في الحياة والاحتفاظ بكل ما هو ضروري ومُلَّح فقط، حتى أنهما تخلصا من شاشة التلفاز تماماً ومن بعض أدوات التكنولوجيا والأثاث! ,واعتبرا أن العيش ببساطة "مصدر قوة".

وفي مداخلة عبر سكايب مع نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء)، شرح المهندس محمد هيكل –الذي أسس مدونة تحمل اسم المينماليزم- تطور الفكرة التي كانت تستخدم في الخمسينات في الفن التجريدي ثم انتقلت إلى الموسيقى والعمارة حتى وصلت لأن تكون أسلوب حياة.

وأضاف أن هذا الأسلوب بديل بسيط من أجل راحة نفسية أكثر، فبدأ بتقليل كل الممتلكات التي أصبح الناس يحكمون على بعضهم من خلالها حتى أصبحت بلاءً على صاحبها ومنها ماركات السيارات والملابس والشقق الفاخرة، كما تخلى عن التلفاز وما شجعه على ذلك هو ولع أطفاله بإعلانات التلفزيون وقضاء معظم أوقاتهم أمامه.

وبحث محمد سريعاً عن البديل فأكثر من اللعب والخروج مع أطفاله وشجع مواهبهم في الرسم والقراءة والإبداع والمشاركة في أعمال المنزل والحوار حتى أصبح ذلك كله متعة ولحظات سعيدة وليس عبئاً لكن كان الأمر صعباً جداً في بدايته.

والمشكلة في إعلانات التليفزيون كما يقول محمد إنها تعلي جداً من سقف أحلام الشخص وتخلق فكرة السعادة المؤجلة المرتبطة بتحقيق ما في الإعلان وهو ما يزيد المجهود البدني والنفسي للشخص.

أما هبة عمر، مديرة مشروعات تنموية، فهي دوماً تبحث عن حياة بسيطة وأسعد، ومن منطلق عقائدي فإن الحياة مجرد رحلة يجب التخفف فيها من الأشياء وليس الاقتناء، ولأنها كثيرة السفر وترى مدى الصراع في المنطقة الذي يجبر عائلات على ترك كل ما يملكون هرباً من الحروب، فكل ذلك -كما قالت "هبة"- جعلها تنفذ الفكرة وتتخلص من كل ما يزحم الحياة ويمنع من اكتشاف احتياجاتنا الأساسية.

وتخلت "هبة" عن التلفاز منذ عامين واحتفظت فقط بشاشة وجهاز "دي في دي" من أجل أطفالها يشاهدون ما يشاؤون وقتما يسمح لهم، كما تخلصت من تطبيق "واتساب" من على هاتفها المحمول والذي كان يأخذ حيزاً كبيراً من وقتها، وفي ذلك قالت إن هذا التخلي جعلها على تواصل حقيقي مع الناس المهمة بالفعل في حياتها.

كما تخلصت من الديكورات ولعب الأطفال غير المهمة بشكل تدريجي، وقبل أي شيء تسأل نفسها "هل هذا الشيء ضروري؟ هل ستتوقف الحياه بدونه؟ هل تسبب لي السعادة؟ هل يمكن استعادتها وقت الحاجة؟ ما أكثر شيء يمكن أن احتاجه في السفر أو إذا أجبرتني الظروف على الهجرة؟" كلها أسئلة تدور في رأسها قبل التخلي عن الأشياء.