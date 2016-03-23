بالصور.. تعرف على منفذي هجمات بروكسل

الثلاثة منفذي هجمات بروكسل (الألمانية)

أعلنت هيئة الإذاعة والتّلفزيون البلجيكيّة، اليوم الأربعاء، أنّ منفّذي هجوم مطار بروكسل، هما الشقيقان إبراهيم وخالد البكراوي، المعروفان لدى الشرطة. وحمل الشقيقان الجنسيّة البلجيكيّة، ويشار إلى أنّهما على علاقة بهجمات باريس.

وتلاحق الشرطة رجلاً كان بجوارهما في المطار ووضع قنبلة لكنها لم تنفجر، بحسب وزير الداخلية البلجيكي.

وقال محققون إنهم يركزون على رجل يرتدي قبعة ظهر في كاميرا مراقبة وهو يدفع عربة أمتعة في المطار مع اثنين آخرين يعتقدون أنهم مهاجمان، وعثر على عبوة ناسفة فيما بعد في المطار وشوهد رجل وهو يجري بعيداً عن المطار بعد الهجمات.

وأطلقت الشرطة البلجيكية وسماً على موقع "تويتر"، "#إرهاب: من يعرف هذا الرجل؟"، ووضعت 3 صور لكل من الرجلين اللذين يرتديان ملابس قاتمة، ويدفع كل منهما عربة حقائب أمامه، ويرافق الرجلان شخص ثالث يرتدي سترة وقميصا فاتح اللون ونظارات ويعتمر قبعة، وأطلقت مذكرة بحث عنه أمس.

وكان مركز الأزمات في بلجيكا قد قال أمس الثلاثاء إن المطار سوف يظل مغلقا أمام الرحلات الجوية حتى بعد منتصف اليوم على أقل تقدير.

وكتب وزير الأمن والعدل الهولندي آرد فان دير شتوير على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه من الممكن عقد اجتماع طارئ للوزراء الأوربيين المسؤولين عن الأمن غدا الخميس بناء على طلب بلجيكا.

وتوعّد تنظيم الدولة –الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات بروكسل- بشنّ هجمات "أكثر قسوة" ضد الدول المتحالفة ضد التنظيم.

وفي أعقاب تفجيرات بروكسل التي أسفرت عن مقتل 34 وإصابة أكثر من 130 شخصاً، عززت بلجيكا إجراءات الأمن في جميع المطارات والموانئ وفي المحطّات الرّئيسيّة، إضافة إلى تكثيف انتشار قوّات الشّرطة، كما أعلنت وزارات الدّاخليّة الفرنسية تعزيز إجراءات الأمن على حدودها، إلى جانب وضع إجراءات خاصّة لبعض الرّحلات الجويّة.

وقالت صحيفة (دي.إتش) البلجيكيّة إنّ مهاجم مطار بروكسل الذي لا يزال هاربًا هو نجيم العشراوي (25 عامًا) الذي تطارده الشّرطة منذ يوم الاثنين، بعد العثور على حمض العشراوي النّوويّ (دي.إن.إيه) في منازل استخدمها مهاجمو باريس العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن العشراوي سافر إلى المجر في سبتمبر/أيلول الماضي مع صلاح عبد السّلام المشتبه به الرّئيسيّ في هجمات باريس.