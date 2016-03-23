المغرب: مقتل مواطنة وإصابة 4 آخرين في هجمات بروكسل

الهجمات أودت بحياة 34 قتيلا وعشرات المصابين – رويترز

أعلن مصدر دبلوماسي مغربي مساء أمس أن مواطنة مغربية لقيت حتفها في هجمات بروكسل وجرح أربعة آخرون في صفوف الجالية المغربية، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

وأضاف المصدر، وفقا لتقارير أولية، أن امرأة مغربية تعمل عاملة نظافة توفيت متأثرة بجراحها في هجوم مترو الانفاق في محطة "مالبيك"، كما أصيب أربعة طلاب يحملون الجنسيتين المغربية والبلجيكية في المطار كانوا يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي مغربي إنه جرى تشكيل خلية أزمة من قبل المغرب لمتابعة الوضع في أعقاب الهجمات في مطار ومحطة مترو في بروكسل والتي راح ضحيتها 34 قتيلا وعشرات الجرحي.

