الشيخ رائد صلاح يدعو للنفير ضد اقتحامات الأقصى

الشيخ رائد صلاح

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، إلى النفير والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، في ظل الدعوات الإسرائيلية لاقتحامه بشكل مكثف تزامنًا مع الأعياد اليهودية.

وكتب الشيخ صلاح على صفحته على "فيسبوك": "بالروح بالدم نفديك يا أقصى… عادت تهديدات صعاليك الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى جماعيًا في الأيام القريبة القادمة خلال أعيادهم، فماذا نحن فاعلون؟!!"

وتابع: "رحم الله كل من اعتكف منّا في المسجد الأقصى ليلاً ونهاراً في هذه الأيام القريبة القادمة، أو رابط فيه، أو نفر إليه، أو صلى فيه كل الصلوات من الفجر إلى العشاء، أو صلى فيه ولو صلاة واحدة".

وأردف قائلا: "والعار كل العار على من وقف منا متفرجاً أو ساكتاً أو مثبطاً للهمم، ألف تحية للمرابطين والمرابطات الذين لا يزالون يرددون: بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وتأتي دعوة الشيخ صلاح هذه في وقت دعت فيه منظمات يهودية إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بمناسبة حلول ما يسمونه عيد المساخر اليهودي "البوريم" وما يرافقه من مراسيم وشعائر توراتية وتلمودية.

وبينت الدعوات التي تقدمت إطلاقها منظمة "طلاب من أجل الهيكل" في صفحات التواصل الاجتماعي، أن الاقتحامات ستتم على فوجين؛ الأول في الفترة الصباحية بين الساعات 7:30 – 10:00 صباحا، ويعقبه الفوج الثاني بين الساعات 12:3 – 13:30 بعد الظهر.

كما يتبين من برنامج الدعوات مشاركة مجموعات من مستوطنة كريات أربع في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ، مساء الثلاثاء، إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الرجال دون سن الأربعين عاما من دخوله نهائياً.

وأوعز وزير الأمن الاسرائيلي، اليوم، بفرض طوق أمني على الضفة الغربية خلال عيد ‘المساخر’، عبر إغلاق المعابر بين الضفة الغربية و"إسرائيل" حتى السبت المقبل، بحسب الإعلام العبري.