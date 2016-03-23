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الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

23/3/2016

أسعار الذهب تتراجع مع انتعاش الدولار

هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2% لتصل لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع متأثرة بقوة الدولار بعد تعليقات تنبئ بتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. 

كانت أسعار الذهب ارتفعت 1.2 % في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين إلى أصول "الملاذ الآمن " بعد التفجيرات التي وقعت في بروكسل؛ لكنه فقد مكاسبه بعد ذلك. 

وانخفض السعر الفوري للذهب 2.3 % ليصل لأدنى مستوى منذ 29  فبراير/ شباط عند 1219.70  دولار للأوقية في التداول المبكر. كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية 2.2 % إلى 1221 دولارا للأوقية.

و امتد الانخفاض ليشمل معدن الفضة والذي تراجع بنحو 3.2 % إلى 15.4  دولارا للأوقية ، بينما هبط البلاتين 2.4 % إلى  964.9  دولارا كما هبط سعر البلاديوم 3% إلى 586.5 دولارا للأوقية.

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