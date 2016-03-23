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الدولار يعاود "ملامسة" حدود الـ10 جنيهات في مصر

23/3/2016

تراجع جديد للجنية المصري مقابل الدولار الأميركي

هبط الجنيه المصري (الأربعاء)  نحو 50 قرشا مقابل الدولار في معاملات السوق الموازية (السوداء) مواصلا الاقتراب من مستوى 10 جنيهات، وذلك وسط طلب متزايد على العملة الخضراء. 

وقال متعاملون في السوق الموازية لرويترز إن عمليات تداول جرت اليوم بسعر 9.85 جنيه، وأيضا بسعر 9.90 جنيه لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي ومع 9.70 جنيه أمس الثلاثاء. 

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه 

وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية لرويترز من مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الكبري إن السعر الذي تم به البيع اليوم بدأ عند 9.80 جنيه ووصل حتى هذه اللحظة إلى 9.90 جنيه 

وقال أحد المتعاملين "لا أحد يعلم ماذا يحدث منذ الليلة الماضية.. السعر يزيد باستمرار وسط طلب شديد مقابل معروض أقل من الدولار". 

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب 

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