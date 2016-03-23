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اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن واستئناف المفاوضات

23/3/2016

قال المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد إن الأطراف اليمنية اتفقت على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 10 أبريل المقبل واستئناف المباحثات بالكويت في الثامن عشر من الشهر ذاته.

وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي أن الحل في اليمن يعتمد على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وانسحاب الميليشيات وإلقاء السلاح، مؤكدا أن القرار الأممي 2216 سيكون أحد ركائز المفاوضات اليمينة المقبلة.

وأشار المبعوث الدولي إلى أن الأطراف تسعى للتوصل لحل النزاع في اليمن بأسرع وقت ممكن كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعتقلين في اليمن.

وطالب كافة الأطراف اليمنية بالامتناع عن أي عمل قد يزيد من التوتر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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