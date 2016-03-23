البث الحي
منوعات

إشارة ذبح توقف مدافع بريمن ثلاث مباريات

23/3/2016

بابي جيلوبوجي مدافع فيردر بريمن – غيتي

عوقب بابي جيلوبوجي مدافع فيردر بريمن – المعار من تشيلسي – بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب وضع يده على رقبته في إشارة للذبح خلال لقاء انتهى بالتعادل 1-1 مع ماينتس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الألماني أمس الثلاثاء إنه فرض العقوبة بسبب السلوك غير الرياضي من اللاعب السنغالي الذي استخدم هذه الإشارة ضد بابلو دي بليسيس لاعب ماينتس عقب احتكاك في كرة مشتركة.

وأضاف الاتحاد الألماني أن العقوبة ستبدأ بعد أن يغيب جيلوبوجي( 27 عاما )عن مباراة واحدة بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الموسم أمام ماينتس.

وتعاقد تشيلسي مع جيلوبوجي بعقد لأربع سنوات في أول سبتمبر أيلول الماضي مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.84 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية بريطانية قبل إعارته مطلع العام الجاري.

وقرر بريمن – الذي يتقدم على منطقة الهبوط بنقطة واحدة قبل سبع جولات على نهاية الدوري – التقدم باستئناف ضد العقوبة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)