إشارة ذبح توقف مدافع بريمن ثلاث مباريات

بابي جيلوبوجي مدافع فيردر بريمن – غيتي

عوقب بابي جيلوبوجي مدافع فيردر بريمن – المعار من تشيلسي – بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب وضع يده على رقبته في إشارة للذبح خلال لقاء انتهى بالتعادل 1-1 مع ماينتس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الألماني أمس الثلاثاء إنه فرض العقوبة بسبب السلوك غير الرياضي من اللاعب السنغالي الذي استخدم هذه الإشارة ضد بابلو دي بليسيس لاعب ماينتس عقب احتكاك في كرة مشتركة.

وأضاف الاتحاد الألماني أن العقوبة ستبدأ بعد أن يغيب جيلوبوجي( 27 عاما )عن مباراة واحدة بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في الموسم أمام ماينتس.

وتعاقد تشيلسي مع جيلوبوجي بعقد لأربع سنوات في أول سبتمبر أيلول الماضي مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.84 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية بريطانية قبل إعارته مطلع العام الجاري.

وقرر بريمن – الذي يتقدم على منطقة الهبوط بنقطة واحدة قبل سبع جولات على نهاية الدوري – التقدم باستئناف ضد العقوبة.

