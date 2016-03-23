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إردوغان: حذرنا بلجيكا من منفذ تفجيرات بروكسل

23/3/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن أحد المشتبه بهم في هجمات بروكسل اعتقل في تركيا عام 2015 وتم ترحيله بعد ذلك إلى بلجيكا، وأكد مسؤول تركي أن الأمر يتعلق بمنفذ هجوم مطار بروكسل إبراهيم البكراوي.

وأضاف أردوغان أن السلطات التركية ألقت القبض على أحد منفذي هجمات بروكسل في غازي عنتاب (جنوبي تركيا) في يونيو/حزيران من العام الماضي وتم لاحقا ترحيله إلى بلجيكا في الـ14 من يوليو/تموز 2015.

وأوضح أنه تم إخلاء سبيله في بلجيكا بعد تعذر تحديد ارتباطه بالإرهاب رغم التحذيرات التركية بأنه "مقاتل إرهابي أجنبي". وأوضح أن هولندا كانت أيضا معنية بهذه العملية لأن الشخص المعني كان طلب ترحيله إليها.

من جهته، أكد مسؤول تركي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشخص الذي تحدث عنه الرئيس أردوغان هو منفذ هجوم مطار بروكسل إبراهيم البكراوي الذي تم ترحيله فعلا من تركيا إلى بلجيكا.

وفي السياق، أكد أردوغان أنه على ثقة بأن السياسة العالمية إن اتفقت بشأن مكافحة الإرهاب "فإنه يمكن حينئذ حل هذه المسألة"، مشددا على أن "العالم ملزم بإعادة تعريف الإرهاب والإرهابي".

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