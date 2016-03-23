أيمن نور: التغيير الوزاري في مصر "بائس"

وصف أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة التغيير الوزاري في مصر بأنه "بائس" و"عابث" ، وقال إن مصر "مبتلاة" بالتغييرات الوزارية غير المبررة – بحسب قوله.

وقال نور – في مداخلة مع الجزيرة مباشر ببرنامج النافذة المسائية – إن العديد من الاختيارات للشخصيات التي شملها التغيير وتقلدت مناصب وزارية يشوبها سوء الاختيار، و من بينهم يحيى راشد وزير السياحة الجديد الذي قال "إن كل مؤهلاته هو قيامه بإدارة أحد الفنادق التي كانت تستقبل رموز النظام السابق والذي اشتراه منير ثابت – شقيق سوزان مبارك".

وأضاف نور أن "داليا خورشيد التي تولت منصب وزير الاستثمار كانت تعمل في إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتساءل بشأن امتلاكها خبرات كافية لتولي المسؤولية الوزارية."

و في معرض حديثه عن منصب وزير العدل، ربط نور بين إدارة العمليات الانتخابية في مصر وبين تولي حقيبة وزارة العدل، ودلل على ذلك بعدد من الشخصيات التي قال إنها تولت الوزارة كمكافأة لما قدموه في الانتخابات.

وشكك نور في جدوى هذه التغييرات التي قال إنها تجنبت المناصب السياسية المؤثرة والوزارات السيادية، ما يعني أنها ستكون بمثابة نقل لموظف بدلا من موظف آخر – بحسب وصفه.

وأعلن التلفزيون المصري الأربعاء عن تغيير وزاري شمل وزراء المالية والاستثمار والسياحة واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف التلفزيون أنه تم تعيين عمرو الجارحي وزيرا للمالية بدلا من هاني دميان. وتعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلا من أشرف سالمان. وتعيين محمد يحيى راشد وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع.

وتم تعيين أحمد شرف نائبا لوزير المالية للسياسات المالية ومحمد معيط نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة. كما تقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام سيتولاها أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية السابق.