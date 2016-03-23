أمريكا تهاجم معسكرا للقاعدة في اليمن

أمريكا تهاجم معسكر للقاعدة في اليمن(أرشيف)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي شن ضربة جوية يوم الثلاثاء على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو فرع تنظيم القاعدة في اليمن ما أسفر عن مقتل عشرات المقاتلين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون "وجه هذا الهجوم ضربة لقدرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على استخدام اليمن كقاعدة لشن هجمات تهدد الأمريكيين، وذلك يوضح التزامنا بهزيمة القاعدة، وحرمانها من ملاذ آمن."

وقال كوك إن معسكر التدريب كان يستخدمه أكثر من 70 مقاتلا للقاعدة.

وأضاف كوك "سنواصل تقييم نتائج العملية، لكن التقييم الأولي يشير إلى القضاء على عشرات من مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب."