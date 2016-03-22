463 مليار دولار إجمالي أعمال "علي بابا" للتجارة الإلكترونية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن إجمالي حجم مبيعات السلع لدى شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا جروب" تجاوز خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار الحالي حاجز الثلاثة تريليونات يوان (463 مليار دولار).

وذكرت الشركة الصينية أنها قد تتجاوز سلسلة متاجر وول مارت الأمريكية كأكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم من حيث المبيعات خلال العام المالي الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الصين عن الشركة الصينية القول إن الأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومنتجات الأطفال من بين السلع الأكثر رواجا على مواقع التجارة الإلكترونية التي تديرها.

في الوقت نفسه فإن المستخدمات النساء يمثلن أكثر من نصف مستخدمي موقع تاوباو التابع للشركة الصينية، في حين أن الشباب يمثلون الجزء الأكبر من عملاء خدمات التجارة الإلكترونية لشركة علي بابا.