مواجهتان عربيتان ساخنتان في ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدام (كاف)

يشهد الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مواجهتين عربيتين ساخنتين، الأولى بين المريخ السوداني ووفاق سطيف الجزائري، والثانية بين الزمالك المصري ومولودية بجاية الجزائري، فيما يصطدم الوداد البيضاوي المغربي بمازيمبي الكونغولي الديمقراطي حامل اللقب.

ونجحت 8 فرق من أصل 11 عربية في حجز بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي هي المريخ ووفاق سطيف ومولودية بجاية والزمالك ومواطنه الأهلي والوداد وأهلي طرابلس الليبي والنجم الساحلي التونسي، وخرجت 3 فرق من 3 مواجهات عربية قوية هي أولمبيك خريبكة المغربي على يد النجم الساحلي، والهلال السوداني على يد أهلي طرابلس، والنادي الأفريقي التونسي على يد مولودية بجاية.

ويكتسي الدور ثمن النهائي أهمية كبيرة كونه العقبة الأخيرة بالإقصاء المباشر وبالتالي التأهل إلى دور المجموعات (ربع النهائي)، في حين ستخوض الفرق الخاسرة دور ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي على أمل بلوغ الدور ربع النهائي.

وتتجدد المواجهة بين وفاق سطيف بطل 1988 و2014 والمريخ الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة القارية العريقة، للموسم الثاني على التوالي بعدما التقيا الموسم الماضي في دور المجموعات للمسابقة ذاتها فتعادلا 1-1 ذهابا في سطيف، وفاز المريخ بثنائية نظيفة في أم درمان.

في المقابل، يلتقي الزمالك، الساعي إلى إنهاء صيام دام 14 عاما بالعودة لمنصة التتويج منذ فوزه بلقبه الأخير والخامس في تاريخه عام 2002، مع مولودية بجاية للمرة الأولى.

وتنتظر الوداد البيضاوي بطل المغرب وحامل اللقب عام 1992 ووصيفها عام 2011، مهمة صعبة أمام مازيمبي حامل اللقب 5 مرات آخرها العام الماضي.

وعانى مازيمبي الأمرين لحجز بطاقته واحتاج إلى ركلة جزاء في الدقيقة 85 سجلها جوناثان بولينجي للفوز على ضيفه سانت جورج الإثيوبي إيابا بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في أديس أبابا.

ولن تكون حال النجم الساحلي، بطل المسابقة عام 2007 ووصيفها عامي 2004 و2005، سهلة أمام أنيمبا النيجيري.

والتقى الفريقان 5 مرات سابقا، الأولى في الكأس السوبر الأفريقية عام 2004 وفاز الفريق النيجيري 1-صفر، ثم في دور المجموعات في العام ذاته وفاز النجم 1-صفر ذهابا وتعادلا 1-1 ايابا، قبل أن يلتقيا في الدور النهائي في العام ذاته حيث تبادلا الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (2-1) قبل ان يحسمها أنيمبا في صالحه بركلات الترجيح 5-3 وتوج بلقبه الثاني على التوالي والأخير في المسابقة حتى الآن.

وستكون الفرصة مواتية آمام النجم الساحلي بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي، للثأر من أنيمبا بالنظر إلى العروض الرائعة التي يقدمها منذ استلام فوزي البنزرتي إدارته الفنية العام الماضي.

ويواصل الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا (8 ألقاب) مشوار البحث عن اللقب المفضل والغائب عن خزائنه من 2013، بمواجهة يونغ أفريكانز التنزاني في مواجهة سهلة نسبيا.

والتقى الفريقان 4 مرات في الدور الاول للمسابقة، الاولى عام 2009 وفاز الأهلي 3-صفر ذهابا و1-صفر إيابا، والثانية عام 2014 وتبادلا الفوز بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا (1-صفر) قبل أن يحسم الاهلي بطاقته بركلات الترجيح 4-3.

وضرب أهلي طرابلس الذي يعاني الأمرين بسبب الوضع في بلاده، موعدا ناريا مع أسيك ميموزا العاجي بطل عام 1998.

ويتدرب أهلي طرابلس في تونس في غياب دوري محلي في ليبيا بسبب الوضع المتوتر في البلاد.

وتقام مباريات الذهاب في الفترة بين 8 و10 أبريل/ نيسان المقبل، والإياب في 19 و20 منه.