مصر: إخلاء سبيل "معتقل التيشيرت" بعد عامين من الحبس

الطفل محمد محمود الشهير بمعتقل الـ "تي شيرت" – مواقع التواصل

قررت محكمة مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل محمود محمد (18 عاما) المعروف إعلاميًا بـ"معتقل التيشرت"، وآخر بكفالة 1000 جنيه لكل منهما، وفق مصدر قضائي .

وأضاف المصدر القضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت إخلاء سبيل محمود محمد (18 عامًا، والشهير بمعتقل التيشرت) وآخر يدعى إسلام طلعت عبدالمقصود بكفالة 1000جنية لكل منهما بعد أن تقدما بطلب استئناف على حبسهما الاحتياطي منذ عامين".

وأشار مختار منير، محامي محمود محمد، أنه "من المنتظر معرفة موقف نيابة أمن الدولة من الطعن على القرار من عدمة خلال الساعات المقبلة أو غدًا".

وتعود خلفية القبض على الشابين إلى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، حين ارتديا "تيشرتين" كتبا عليهما جملة "وطن بلا تعذيب"، وحينها ألقت قوات الأمن القبض عليهما أثناء عودتهما إلى منزليهما، وعرضا على النيابة في اليوم التالي، لتوجه لهما اتهامات بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيازة مفرقعات و"مولوتوف"، والتحريض على أعمال عنف".

معتقل التشيرت بعد القبض عليه – مواقع التواصل

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت منظمة "العفو الدولية" حملة دولية لجمع التوقيعات لمطالبة النيابة العامة المصرية با?فراج عن الطالب المصري محمود محمد حسين المعروف بـ"معتقل التيشيرت"، بجانب مطالبات مماثلة منها منظمة هيومن رايتس ووتش.