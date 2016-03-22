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مديرTRT : الربيع العربي إحدى نتائج الإعلام الجديد

22/3/2016

قال توران كشلاكجي، مدير شبكة TRT التركية إن ثورات الربيع العربي إحدى نتائج الإعلام الجديد، مشيداً بالقمة العالمية الثالثة للإعلام بالدوحة والتي تركز على هذا النهج الجديد في مجال الإعلام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"موقع الجزيرة مباشر"، أن الجيل القادم من الشباب العربي سيكون له دور في تطوير الاعلام الجديد وانتشاره في العالم العربي والإسلامي، لافتاً إلى أن الإعلام الخاص أقرب إلى الشعوب والعامة من الإعلام الرسمي.

وكشف "كشلاكجي" عن شراكة عربية تركية في مجال الدراما، موضحاً أن باكورة هذا التعاون هو المسلسل (البيت الكبير) وهو  من إخراج حسن العسيري، ويضم كوكبة من نجوم الدراما العربية والتركية.

وأشار إلى أن المسلسل سيتم بثه في رمضان المقبل على عدد من القنوات العربية، وهو إحدى صور دعم العلاقات التركية العربية. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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