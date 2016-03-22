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كوبلر يطالب دول الجوار والشعب الليبي بدعم حكومة الوفاق

22/3/2016
 
مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا

قال مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه قدم 4 نقاط تم الاتفاق عليها للأمم المتحدة وهي تطبيق اتفاق الصخيرات السياسي، وضرورة دعم المجلس الرئاسي ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، أيضاً ضرورة تشكيل جيش ليبي جديد حيث كانت المشكلة الأساسية هو انعدام الأمان والفراغ السياسي والأمني.

وأكد خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) في ختام الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة التونسية، على ضرورة أن يركز المجلس الرئاسي على مسألة وجود جيش ليبي جديد وأن يكون هناك أولوية للأمن من أجل مكافحة تنظيم الدولة، كما أكد ضرورة الحصول على دعم الشعب للاتفاق الليبي لتشمل المجتمع المدني والمسؤولين، وحل المشاكل المتعلقة بالدستور سريعاً لطرحه في استفتاء شعبي.

وأوضح المبعوث الأممي أن دعم دول الجوار مهم جداً للاتفاق الليبي، مؤكداً أنه آن الأوان بالابتعاد عن النظريات والانتقال إلى الواقع العملي، وهو بدء حكومة الوفاق بالعمل من طرابلس من أجل انتقال فوري وسلمي للسلطة إلى حكومة الوفاق. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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