قطر : احتلال إسرائيل للأراضي العربية تسبب في عدم الاستقرار

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الشرق الأوسط تعاني ولو بدرجات متفاوتة منذ عقود من عدم الاستقرار، وغياب العدالة الاجتماعية ، والحريات الأساسية، واحترام حقوق الإنسان، وفشل نظام الأمن الدولي، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يرجع إلى احتلال إسرائيل للأراضي العربية منذ أكثر من 6 عقود.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة العاشر بعنوان " التدافع الإقليمي والدولي في المشرق" أن "من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يكتف بموقف المتفرج على أعمال الاستيطان والبطش والاعتقال والحصار التي تمارسها إسرائيل، فبدلا من أن يضغط لفرض عقوبات على إسرائيل، يلجأ إلى الضغط على الشعب الفلسطيني ".

وأشار إلى أن النظام الدولي, مازال مخدوعا بقول إسرائيل تريد السلام بينما هي تماطل وتراوغ وتضع العقبات والشروط التعجيزية أمام مسيرة السلام، ويستخدم ميزان القوه في تعامله مع النزاع الإسرائيلي بدلا من أن يستخدم ميزان العدالة . ويكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.