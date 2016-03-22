فيديو: قتلى وجرحى بانفجارات في مطار ومحطة مترو في بروكسل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون نتيجة انفجارين وقعا بصالة المغادرة في مطار بروكسل صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع انفجار آخر في محطة للمترو في بروكسل قرب مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي. وأعلنت هيئة النقل في بروكسل تعلن إغلاق كل محطات المترو في العاصمة البلجيكية.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن السلطات في بلجيكا رفعت التأهب الأمني إلى أعلى درجاته، ما يشير إلى أن هناك تهديدا "خطيرا ووشيكا".

ووقعت الانفجارات بعد أربعة أيام من اعتقال بلجيكا لمشتبه به رئيسي في هجمات باريس التي راح ضحيتها 130 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكانت الحكومة البلجيكية في حالة تأهب لأي عمل انتقامي.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من صالة المغادرة بالمطار التي حطمت كل نوافذها جراء الانفجارين. وشوهد ركاب يهربون من ردهة المغادرة عبر ممر. وتم إخلاء المطار من الركاب، وهرعت قوات الإنقاذ إلى المكان.

وقال شهود عيان أن إطلاق نار سبق الانفجارين اللذين وقعا في مطار بروكسل. وذكر عدة أشخاص في المكان لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن شخصا صاح بعبارات باللغة العربية قبل وقت قصير من وقوع الانفجارين.

وقال أليكس روسي من قناة سكاي نيوز التلفزيونية والموجود بالمكان إنه سمع "دويا عاليا جدا لانفجارين".

وأضاف "شعرت بالمبنى يهتز. كان هناك أيضا غبار ودخان… توجهت صوب المكان الذي صدر منه صوت الانفجار وكان هناك أشخاص يخرجون وبدا عليهم الذهول والصدمة. "يدور الحديث هنا عن كونه عملا إرهابيا فيما يبدو. لم تؤكد السلطات هنا في المطار هذا الأمر".

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه تم تعليق حركة السكك الحديدية إلى المطار. وأكد مطار زافينتم لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أنه تم تعليق جميع الرحلات في المطار.

وأعلن رئيس وزراء منطقة بروكسل رودي فيرفورت أنه تم تفعيل خطة الطوارئ عقب الانفجارين.

وعرض التلفزيون البلجيكي صورا لمطار بروكسل تظهر تلفيات كبيرة وتساقط قطع من السقف به.