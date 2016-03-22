عشرات القتلى والمصابين في أربع هجمات ببروكسل "محدث"

قالت وسائل إعلام بلجيكية إن 15 قتيلا سقطوا جراء تفجير وقع في تفجير محطة مترو مايلبيك في بروكسل والتي تبعد 500 مترا عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 11قتيلا على الأقل جراء تفجيرين وقعا في مطار "زافينتيم" الدولي.

كما خلفت الهجمات حوالي 136 مصابا بعضهم حالته خطيرة بحسب الوكالة نفسها.

وقالت كالة الأنباء البلجيكية إنه سمع دوي انفجار رابع في شارع "لوي" ببروكسل، ولم تشر الوكالة إلى وقوع قتلى أو مصابين حتى الآن.

ورفعت السلطات حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى بعد التفجيرات المتعاقبة، في وقت طلبت فيه المفوضية الأوروبية من موظفيها البقاء في منازلهم أو مكاتبهم، بينما طلبت السلطات البلجيكية من السكان تجنب الأماكن المزدحمة.

وعقب التفجيرات، قامت السلطات بإخلاء المطار، وإلغاء كافة الرحلات المقررة، فضلاً عن إغلاق محطات قطار الأنفاق.

وكانت بروكسل رفعت إنذار التهديد الإرهابي في البلاد إلى أعلى مستوى بعد اسبوع من هجمات باريس التي وقعت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وطُلب من السكان تجنب الأماكن المزدحمة.