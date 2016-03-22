شاهد: هاتف أبل الجديد أصغر حجما وأرخص سعرا

طرحت شركة أبل الأمريكية الاثنين هاتف آيفون أصغر حجما وأرخص سعرا يستهدف الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الصين التي تعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وتتطلع "أبل" عبر منتجها الجديد إلى تعويض تراجع المبيعات العالمية لأهم منتجاتها.

ويحمل الهاتف الجديد اسم (آيفون اس. إي) ويعتبر المحاولة الثانية لشركة أبل للوصول إلى المستهلكين متوسطي الدخل بعد محاولة غير ناجحة قبل ثلاث سنوات.

ومن المفترض أن يقدم هذا المشروع الجديد دفعة لشركة التكنولوجيا الأكثر شهرة في الأسواق التي تنمو بسرعة مثل الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لكنه أيضا يخاطر بخفض متوسط سعر هواتفها وهوامش أرباحها.

وتوقعت شركة أبل في يناير كانون الثاني تراجع إجمالي مبيعاتها لهاتف آيفون خلال الربع الحالي من العام مقارنة بالفترة عينها في العام الماضي وهو التراجع الأول منذ أطلقت "أبل" سوق الهواتف الذكية قبل تسع سنين