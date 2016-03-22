البث الحي
منوعات

شاهد: هاتف أبل الجديد أصغر حجما وأرخص سعرا

22/3/2016

طرحت شركة أبل الأمريكية الاثنين هاتف آيفون أصغر حجما وأرخص سعرا يستهدف الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الصين التي تعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وتتطلع "أبل" عبر منتجها الجديد إلى تعويض تراجع المبيعات العالمية لأهم منتجاتها.

ويحمل الهاتف الجديد اسم (آيفون اس. إي) ويعتبر المحاولة الثانية لشركة أبل للوصول إلى المستهلكين متوسطي الدخل بعد محاولة غير ناجحة قبل ثلاث سنوات.

ومن المفترض أن يقدم هذا المشروع الجديد دفعة لشركة التكنولوجيا الأكثر شهرة في الأسواق التي تنمو بسرعة مثل الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لكنه أيضا يخاطر بخفض متوسط سعر هواتفها وهوامش أرباحها.

وتوقعت شركة أبل في يناير كانون الثاني تراجع إجمالي مبيعاتها لهاتف آيفون خلال الربع الحالي من العام مقارنة بالفترة عينها في العام الماضي وهو التراجع الأول منذ أطلقت "أبل" سوق الهواتف الذكية قبل تسع سنين

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)