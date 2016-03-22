شاهد .. جريش: من الممكن تدخل الجيش المصري لإزاحة السيسي

قال رئيس تحرير صحيفة لوموند السابق آلان جريش ، إن القمع في مصر الآن أكبر من أي وقت مضى وإن قضية ريجيني هي أكبر دليل على ذلك .

وعلى هامش منتدى الجزيرة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة قال جريش للجزيرة مباشر إن الشباب المصري سيعود للميادين قريبا نتيجة حالة القمع والسلطوية المتزايدة التي تشهدها البلاد .

وأكد جريش أن إزاحة السيسي من خلال الجيش ممكنة وأن مصر لم تعد تلعب دورها التاريخي في المنطقة على حد وصفه.

وأضاف أن الإعلام الغربي هو من غذى فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغربيين، وأكد أن القوى الغربية لن تستطيع رسم خرائط جديدة للمنطقة العربية ولن تستطيع تكرار سيناري " سايكس بيكو".

وأشار إلى أن هناك مرحلة جديدة تمر بالمنطقة العربية، وأشار إلى أنه من الصعب بناء دول طائفية في المنطقة، وأشار إلى أن تعدد الطوائف يقف حائلا مقابل ذلك الاحتمال.

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال مهتمة بمنطقة الشرق الأوسط بسبب البترول وتواجد إسرائيل، إلا أنه أشار إلى تراجع أهمية هذه المنطقة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة.

وحول الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط قال جريش إنه على المجتمع الدولي أن يمارس دوره لوقف هذه الصراعات، وقال إن الثورات العربية لم تأت بجديد في غالبية الدول العربية التي تفجرت بها ثورات باستثناء تونس.وأشار إلى أن مطالب الثورات من الحرية وغيرها من المباديء ما تزال موجودة بين الشعوب.

وحول موقف الغرب من الثورات العربية أشار إلى الموقف الحكومي الفرنسي من دعم الأنظمة العربية ( المصري والتونسي ) حتى مستوى معين ثم انصرفت بعد ذلك إلى تأييد الشعوب في ثوراتها بحسب قوله وأشار إلى أن المنطقة العربية تعيش فترة الثورة المضادة وأكد أن الثورات لم تحدث تغيرا يذكر.