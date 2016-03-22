شاهد: أحلام لاجئة سورية لطفل أنجبته على الحدود اليونانية

أسرة سورية لديها خمسة أبناء، من ضمنهم طفل حديث الولادة، توجد وسط آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في إدوميني، على الحدود اليونانية – المقدونية، إذ يعيشون في خيام صغيرة على طول خطوط السكك الحديد.

وقال الوالد، شفيق الصبيحي البالغ من العمر 42 عاما، إنه كان يعول على أن تستغرق رحلتهم إلى أوروبا 20 يوما على الأكثر.

غير أنه منذ اغلاق طريق البلقان، اضطرت زوجته للولادة في اليونان بأحد المستشفيات القريبة من الحدود اليونانية – المقدونية، ومن ثم العودة إلى المخيم في إدوميني ومعها نجلها حديث الولادة.

وقالت ميساء المحمد (35 عاما)، والدة الطفل الرضيع باسل الصبيحي البالغ من العمر 7 أيام، إنها تريد أن يذهب طفلها إلى المدرسة كما تريد أن يعيش تحت سقف منزل ما.

وفرت عائلة الصبيحي من درعا بسوريا قبل شهرين ووصلت إلى اليونان في أوائل مارس / آذار.

وتأمل العائلة في الوصول إلى ألمانيا، لكنها تعيش منذ أكثر من أسبوعين في خيمة في إدوميني، حيث تقطعت السبل بعشرة آلاف مهاجر ممن تم رفض دخولهم إلى مقدونيا.