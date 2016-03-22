دراسة: بدانة الوالدين تنتقل للأطفال عند الولادة

بدانة الوالدين تنتقل للأطفال عند الولادة

عادة ما ينصح الأطباء الأمهات الحوامل بالتحول إلى نظام غذائي صحي والتوقف عن التدخين، لكن الدراسات العلمية تظهر أنه ربما يكون قد فات الأوان حينها نظراً لأن الجينات لا تغفل أسلوب حياة الوالدين في فترة ما قبل الحمل بما في ذلك حتى النظام الغذائي السيئ للأب.

وأظهرت دراسة جديدة تماماً وصادمة أنه عندما تم إجبار فئران بالغة لأن تصبح بدينة أو جعلها تصاب بالنوع الثاني من السكري، انتهى الحال بنسله بأن يكون لديه استعداد فطري للتعرض لهذه الاضطرابات.

وكانت دراسة سابقة في النرويج قد توصلت إلى أن الأطفال الذين كان آباؤهم يدخنون قبل ولادتهم عرضة أكبر للإصابة بالربو.

ويقضي العلم الحديث الآن على افتراض قديم وهو أن الأطفال "يلتقطون" فقط السلوك المدمر من الآباء من خلال مشاهدته، ولكن بعض الرذائل ربما تكون قد استوطنت في الجينات منذ فترة الولادة .

ورغم أن التدخين والنظام الغذائي مرتفع الدهون لا يتسببان على الأرجح في أي تغييرات في الجينات نفسها "دي إن ايه" إلا أنهما يؤثران على آلية العمل وتنظيم تسلسل جينات بعينها، وما يطلق عليها عوامل التخلق المتوالي يمكن وراثتها أيضاً.

وقال توماس مايتنغر، مدير المعهد المختص بعلم الوراثة البشرية بمستشفى ميونيخ الجامعي، إنه لا يوجد أدنى شك الآن في أن التسلسل الجيني لا ينتقل فحسب من جيل إلى جيل ولكن مجموعة التنظيم الجيني أيضاً.

وأضاف أن هذا ظهر في التجارب على الحيوانات، مضيفاً أن الدراسات على البشر كانت أكثر صعوبة وليس أقلها أن العلماء اضطروا للانتظار نحو 25 عاماً من أجل كل جيل مقبل من حالات الاختبار.

وأجريت الدراسة الجديدة بشأن البدانة الناتجة عن النظام الغذائي، والسكري في الفئران، تحت إشراف العلماء من مركز الأبحاث الألماني للصحة البيئية ونشرت في دورية " نيتشر غينيتكس "، وخلصت الدراسة إلى أن دور الأمهات يكون أكبر من دور الآباء.

وقال مارتن هراب دي انغيليس، صاحب الدراسة ومدير معهد علم الوراثة التجريبي بمركز الأبحاث الألماني للصحة البيئية، إن بنية الآباء تنتقل في فترة ما قبل الحمل إلى الجيل التالي.

وأضاف أن وراثة البدانة أمر يحدث حقيقة عبر الخلايا الجنسية، وعلى أي حال فإن التأثير يكون كبيراً في التجارب على الحيوانات.

وأوضح أنه يمكن أن يكون هذا سبباً آخر في الزيادة الهائلة لحالات الإصابة بالنوع الثاني من السكري على مستوى العالم "وهو أمر من الصعب تفسيره بالتغييرات في الجينات نفسها لأن الزيادة حدثت بسرعة هائلة للغاية.