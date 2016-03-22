حمد بن ثامر: منتدى الجزيرة دأب على أن يكون منبرا للحوار

قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني إن منتدى الجزيرة دأب منذ انطلاقته على أن يكون منبرا سنويا للحوار الجاد والعميق لتبادل أهل الفكر والسياسة من أنحاء العالم الرؤى، والبحث في أسبابها وتداعياتها .

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجزيرة العاشر بعنوان " التدافع الإقليمي والدولي في المشرق" أن المنتدى ينعقد في ظل تحولات هامة تمر بها منطقة العربية، مشيرا إلى أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يتأثر بما يجري في العالم ويؤثر فيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، أن الشبكة ستبقى بعد عشرين عاما على تأسيسها كما كانت دائما أمينة في رسالتها المهنية ورائدة في طرح القضايا التي تهم الإنسان عموما سواء في تغطيتها الإخبارية و برامجها المتنوعة أو عبر كل منصاتها المختلفة مهما كانت التحديات والمصاعب .