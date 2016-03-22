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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجمات بروكسل

22/3/2016
  أحد تفجيرات بروكسيل اليوم _ أرشيف

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجومين بقنابل في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الدولة إن  "مقاتلي الدولة الإسلامية نفذوا سلسلة تفجيرات بأحزمة وشحنات ناسفة اليوم الثلاثاء استهدفت مطارا ومحطة مركزية لمترو الأنفاق في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل."

وكان رئيس بلدية بروكسل قد أعلن أن عشرين شخصا قتلوا في تفجير محطة قطار الأنفاق، و106 آخرين أصيبوا بينهم 17 حالتهم خطيرة، بينما أكدت مصادر من الدفاع المدني أن 14 قتيلا و92 جريحا سقطوا في تفجيري مطار بروكسل.

ورفعت السلطات حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى بعد التفجيرات المتعاقبة، في وقت طلبت فيه المفوضية الأوروبية من موظفيها البقاء في منازلهم أو مكاتبهم، بينما طلبت السلطات البلجيكية من السكان تجنب الأماكن المزدحمة.

وعقب التفجيرات، قامت السلطات بإخلاء المطار، وإلغاء كافة الرحلات المقررة، فضلاً عن إغلاق محطات قطار الأنفاق.

وكانت بروكسل رفعت إنذار التهديد الإرهابي في البلاد إلى أعلى مستوى بعد أسبوع من هجمات باريس التي وقعت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وطُلب من السكان تجنب الأماكن المزدحمة.

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