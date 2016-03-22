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بالصور: برج إيفل يضئ بألوان العلم البلجيكي

22/3/2016
 برج ايفل _ أرشيف

أعلنت رئيسة بلدية باريس أن برج إيفل سيضاء مساء اليوم  بألوان العلم البلجيكي تكريما "للضحايا وعائلاتهم والشعب البلجيكي بأسره" بعد الهجمات التي ضربت بروكسل وراح ضحيتها العشرات.

 وأعربت "هيدالغو" التي التقت رئيس بلدية بروكسل ايفان مايور عن "تضامنها الكامل وتضامن جميع الباريسيين" قائلة في بيان "نحن نشاطركم الألم والحزن".

 وتابعت "تكريما لهؤلاء، سنضيئ الليلة برج إيفل بألوان علم بلجيكا"، الأسود والأصفر والأحمر.

وكتبت "في مواجهة هذا العدو الذي تقوده الكراهية والموت والتعصب، واجبنا أن نظل واقفين".

وختمت "ردنا يجب أن يكون حازما ولا هوادة فيه، ضمان سلامة مواطنينا ومواصلة

 

 وتكثيف أعمالنا في التعليم والعيش المشترك والحوار بين المجتمعات" .

ويعد برج إيفل معلم سياحي شهير يرمز إلى باريس وأضيء بألوان علم فرنسا بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي أسفرت عن 130 قتيلا، على غرار عدة معالم سياحية شهيرة في العالم.

 

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