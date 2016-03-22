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القضاء الفرنسي يأمر بنزع لافتة تضامن مع مروان البرغوثي

22/3/2016
لافتة التضامن مع البرغوثي أمام بلدية ستان – مواقع التواصل   

أمر القضاء الفرنسي بإزالة لافتة تضامن مع أمين سر حركة فتح السابق في الضفة الغربية مروان البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل من أمام بلدية ستان في منطقة باريس بدعوى "حيادية المؤسسات العامة" لكن رئيس البلدية يرفض الانصياع.

 وكتب على اللافتة "ستان تعمل من أجل السلام. حرروا مروان البرغوثي، مانديلا فلسطين". ويبدو البرغوثي في الصورة مقيدا ويرفع شارة النصر.

مروان البرغوثي الذي اعتقل في 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد هو أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنحت بلدية "ستان " البرغوثي لقب مواطن شرف وهو لقب حاز عليه من بلديات أخرى شيوعية في منطقة باريس.

واعتبرت السلطات الفرنسية أن اللافتة "لا تخدم المصلحة المحلية" وتشكل تدخلا في نزاع دولي وتخالف مبدأ حياد المؤسسات العامة" ويمكن أن تسبب بلبلة.

ووافق القضاء على هذه الحجج في حكمه الصادر الاثنين.

ورد عزالدين الطيبي رئيس بلدية ستان "لن ننزع اللافتة" مؤكدا أنها "وضعت قبل ست سنوات ولم تسبب أي بلبلة".

وأضاف "أنه نضال من أجل العدالة والمساواة بين الشعوب مثل النضال من أجل حرية نلسون مانديلا قبل أكثر من 25 سنة والذي تعاطى معه جزء من الطبقة السياسية الفرنسية على إنه إرهابي".

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