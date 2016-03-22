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الغنوشي: كل الدول لها جيوش ومصر جيش له دولة

22/3/2016

 

قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية أنه يجب إزالة شعار ( يسقط حكم العسكر) من مصر لأن الجيش مكون أساسي من مكونات الحكم في مصر، فكل الدول لها جيوش ومصر جيش له دولة.

وأضاف الغنوشي في كلمته خلال منتدى الجزيرة العاشر تحت عنوان "التدافع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط" إن الديمقراطية الانتقالية تحتاج إلى حكم التوافق وتكره الاستقطاب الأيدولوجي.

وأكد الغنوشي أن الثورات تكره الانقسامات بكافة أشكالها، وأن نجاح الثورة التونسية ليس بالصدفة بل نتيجة تضافر كافة الأطراف، والقبول بإنجاح الخيار الديمقراطي على حساب المصالح الحزبية، مشيرا إلى أن نجاح الثورة التونسية لا ينفي وجود المخاطر التي تهدد ثورات الربيع العربي المختلفة.

وأرجع الغنوشي كذلك سبب نجاح التونسيين في تجنب الصدام بعد الثورة إلى اتباع المنهج التوافقي دون اتباع الحكم بمجرد الأغلبية، والوقوف ضد قانون الإقصاء السياسي، كما أن التعاون بين الإسلاميين والعلمانيين أدى إلى الإطاحة ب"أكثر الأنظمة الفاشية في المنطقة" على حد قوله.

واعتبر الغنوشي أن الانقلاب العسكري في مصر أحدث زلزالا أدى إلى أزمة سياسية في تونس، لكن تم تجاوزها، محذرا من وجود مخاضات منذرة بتفكك الوطن العربي، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تحتوي هذه المخاضات على إمكانية استئناف الأمة لدورها الريادي والتاريخي.

وشدد الغنوشي على أن الخلط بين الإسلام والعنف يفتح الباب لاستقطاب المزيد من الشباب نحو الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن الحل الأمني لا يكفي وحده لمواجهة الإرهاب رغم إدانته بكافة أشكاله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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