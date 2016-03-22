الحكومة الفلسطينية تمنع دخول منتجات إسرائيلية للسوق المحلي

الحكومة الفلسطينية تمنع دخول منتجات إسرائيلية للسوق المحلية

قررت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء منع دخول منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى الأسواق المحلية ردا على قرار إسرائيلي بمنع دخول منتجات عدد مماثل من الشركات الفلسطينية إلى مدينة القدس.

وقالت الحكومة في بيانها "قرر المجلس منع إدخال خمس شركات إسرائيلية وهي شركات الألبان تنوفا، وشتراوس، وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات."

وأضاف البيان أنه تم "تكليف الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار إبتداء من تاريخه مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاد مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطيني."

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن القرار اتخذ "رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية."

ولم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على قرار الحكومة الفلسطينية.

وترتبط السلطة الفلسطينية مع إسرائيل باتفاقية تجارية خاصة تسمى (برتوكول باريس الاقتصادي) تحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من حيث التبادل التجاري والضرائب وغيرها من الأمور المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.

وتواصل إسرائيل منع الشركات الفلسطينية الخمس من إدخال منتجاتها الى مدينة القدس لليوم الرابع عشر على التوالي.

وقال أمير حداد مدير المبيعات في شركة حمودة لمنتجات الألبان اليوم في تصريحات صحفية " منتجاتنا إضافة إلى أربع شركات أخرى لليوم الرابع عشر على التوالي ممنوعة من دخول القدس."

وقال حداد "في العام 2009 واجهنا نفس الأزمة واستمرت شهر وتدخلت اللجنة الرباعية والإدارة الأمريكية وتم حل المشكلة."

وفي عام 2009 منعت إسرائيل عددا من الشركات الفلسطينية من إدخال منتجاتها إلى القدس.