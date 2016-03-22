إندونيسيا تلغي تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إندونيسيا ألغت تأشيرة دخول أراضيها لحاملي جوزات السفر الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "تلقت وزارة الخارج الفلسطينية رسالة رسمية من سفارة جمهورية إندونيسيا في عمّان غير المقيمة لدى دولة فلسطين، بناء على قرارات رئيس الجمهورية "جوكو ويدودو"، بعدم إلزامية الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الفلسطينية".

ولفتت إلى أن القرار نافذ من تاريخ 10 آذار/مارس من العام الحالي.

وبينت الخارجية الفلسطينية أن "القرار يأتي ثمرة لأواصر الاخوة والعلاقات التاريخية القوية بين فلسطين وإندونيسيا".