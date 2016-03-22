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أوباما: أتيت إلى كوبا لدفن بقايا حرب باردة في قارة أمريكا

22/3/2016
  الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه أتى إلى العاصمة الكوبية من أجل دفن بقايا الحرب الباردة  في القارة الأمريكية، لافتا إلى أن سياسة العزلة كانت غير ناجحة  وأثرت على الشعب الكوبي.

وأضاف أوباما الذي يزور العاصمـة الكوبيـة كـأول رئـيـس أمـريـكـي مـنـذ نـحـو 90 عـامــاً خلال كلمته، " نحن بحاجة  إلى توضيح ما يجمعنا بكوبا، وأتيت إلى كوبا ويدي ممدودة بالصداقة للكوبين".

وأوضح أوباما أن الحكومة الكوبية انفتحت على العالم في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة  تؤمن بما يمكن للشعب الكوبي القيام به من خلال تجربتها  مع الكوبين في ميامي.

ودعا أوباما كرئيس للولايات المتحدة الكونغرس إلى رفع الحصار عن كوبا، مضيفا أنه يؤمن بضرورة مساواة الجميع أمام القانون، ومن حق الشعب الأمريكي والشعب الكوبي التمتع بالمساواة والعدالة الاجتماعية على حد قوله.

وأضاف أوباما أن  الديمقراطية هي الأداة التي تمكن الشعوب من تحقيق أهدافها.

وقال "أنا معجب بالشعب الكوبـي الذي لمسـت فيـه الرغبة في بناء شيء جديد هو الأفضـل بكـل تأكيـد، أثق أن كوبا تستطيع أن تلعب دورا مهما  في هذا الجزء من العالم  من خلال تحقيق الشراكة مع واشنطن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن  المصالحة مع كوبا لها العديد من الأثار الإيجابية  ليس سياسيا فقط وإنما اقتصاديا واجتماعيا.

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