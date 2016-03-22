أمريكا تتهم ثلاثة سوريين بجرائم إلكترونية

كشفت السلطات الأمريكية الثلاثاء عن توجيه تهم جنائية ضد ثلاثة من المجموعة التي تسمى نفسها "جيش سوريا الإلكتروني" الذي اشتهر بقرصنة وسائل الإعلام ونشر تصريحات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة العدل أن الاتهامات وجهت إلى كل من، أحمد عمراغا(22 عاما) وفراس دردار (27 عاما) وبيتر رومار (36 عاما)، وجميعهم سوريون من الموالين للنظام.

وأصدرت الوزارة مذكرات اعتقال بحق الثلاثة بتهم من بينها التآمر والدخول غير المصرح به على أجهزة كمبيوتر، والحصول على أموال من الابتزاز، وغسيل الأموال والاحتيال.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) أنه أضاف عمراغا , ودردار على لائحة "المطلوبين بتهم القرصنة" وعرض مكافأة 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقالهم، ويعتقد أن الاثنين يعيشان في سوريا، بينما يعتقد أن رومار يعيش في ألمانيا، بحسب وثائق المحكمة.

وعرف "جيش سوريا الالكتروني" بقرصنة وسائل الإعلام التي ينتقد تغطيتها للنزاع في سوريا، وذكرت وكالة "اسوشييتد برس" أنه نشرعلى موقعه تويتر، تغريدة كاذبة في 2013 تقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصيب بعد انفجارين في البيت الأبيض.

وقال التحقيق الأمريكي إن نشاط هذه المجموعة بدأ في العام 2011 عندما بدأ اغا ودردار حملتهما لدعم الحكومة السورية.

