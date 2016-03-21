350 ألف زائر شهدوا فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض الرياض الدولي للكتاب (واس)

اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2016 فعالياته التي استمرت عشرة أيام مساء السبت، ونظمتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية، تحت شعار "الكتاب ذاكرة لا تشيخ".

وقد شهد فعاليات المعرض أكثر من350 ألف زائر، اطلعوا على ما قدمته 500 دار نشر، اجتمعت في مساحة 7 آلاف متر مربع، لعرض أكثر من مليون و200 عنوان وبرنامجٍ ثقافي مصاحب تضمن 40 فعالية متنوعة بين ندواتٍ وورش عملٍ وأمسياتٍ شعرية ومسرحية، تولى إحياءها نخبة من العلماء والكتاب والشعراء والأدباء والفنانين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، وفعاليات للطفل والمرأة قدمت جملة من البرامج الثقافية والتربوية والاجتماعية.

واتخذت إدارة المعرض من الرياض القديمة هوية له، من خلال البوابات الرئيسية الحاملة لأسماء بوابات شهيرة تحيط بالرياض التاريخية، وتفضي مباشرة إلى ممرات اتخذت بدورها أسماء شوارع رئيسة كالمصمك والصفاة والثميري ودخنة، في محاكاة جغرافية تنظيمية تستلهم التاريخ على أرض معرض الكتاب، مقدمة للزائر رحلة تاريخية افتراضية.

ووزع مركز الملك سلمان للشباب خلال مشاركته، أكثر من 3 آلاف نسخة من كتاب "ورشة الكتابة" ضمن مبادرة أطلقها المركز لدعم الشباب المقبلين على التأليف.

بدورها استطاعت الجمعية السعودية للعمل التطوعي تسجيل 1200 متطوع من الزوار، أغلبهم ممن يعملون في القطاعين الحكومي. كما شارك مركز رشد التخصصي بالمعرض عبر أكثر من 300 مرجع علمي في موضوعات علاج الإدمان وتأهيل المتعافين من إدمان المؤثرات العقلية. وتفاعل الزوار مع موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز بتحميل تطبيق الموسوعة عن طريق الهواتف الذكية، حيث وصل إجمالي عدد مرات التحميل منذ تأسيس الموقع حتى آخر أيام المعرض 800 ألف مرة.