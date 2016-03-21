ملتقى الكاريكاتير الدولي بمصر يفتح ملف التعليم

تلاقت أفكار ورؤى نحو 320 فنانا من 68 دولة عربية وأجنبية لتقدم رؤية بانورامية كاشفة لمعوقات التعليم ومصاعب التعلم حول العالم من خلال نظرة ناقدة ساخرة في الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير الذي افتتح مساء الأحد بالقاهرة.

واختار الملتقى- المقام في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 إلى 27 مارس – قضية التعليم موضوعا رئيسيا له هذا العام طرحت جوانبها المختلفة أكثر من 770 لوحة كاريكاتيرية.

وبين لوحة تظهر مدى تمسك أطفال مناطق الصراع بالكتاب والتعلم تحت قصف المدافع ودوي الانفجارات وأخرى تظهر قمة التكنولوجيا وانشغال أطفال الدول المتقدمة بالهواتف الذكية والإنترنت مستخدمين الكتب التقليدية مقاعد وأرائك تتجلى مئات الأفكار عن "حشو" المناهج وانعدام رؤى التخطيط لمستقبل التعليم والتكدس داخل الفصول وغيرها من المشكلات والهموم.

وقال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في افتتاح الملتقى "بدا من خلال الملتقى أن التعليم يمثل مشكلة بالنسبة لكل دول العالم .. في الصين ومصر والكويت والإمارات والأرجنتين والبرازيل وصربيا ونيجيريا وكينيا." وأضاف "بالتالي هي مشكلة تتجاوز الثراء والفقر وتشمل الدول كبيرة عدد السكان ومحدودة السكان. كما يتضح أن غالبية الدول غير راضية عن المستوى التعليمي وهو شيء إيجابي يعني أن هناك بحث عن الأفضل بهذا المجال."

وقد شهد الافتتاح عدد كبير من الفنانين والمثقفين العرب والأجانب من بينهم وزير ثقافة ساحل العاج موريس كواكو باندامان وفنان الكاريكاتير المصري جورج البهجوري والفنان التشكيلي المصري محمد عبلة.

وكرم الملتقى في الدورة الثالثة الفنانين المصريين محمد حاكم وعبد العزيز تاج. وقال حاكم لرويترز "التكريم اليوم ليس لي شخصيا بل هو تكريم لكل رسامي الكاريكاتير في مصر .. قد يكون عددنا قليل لكن رسامي الكاريكاتير يستطيعون بأقلامهم تقديم اللمحات البسيطة الساخرة التي تصادف مشكلات الناس."

يشار إلى أن الملتقى ينظم سنويا الجمعية المصرية للكاريكاتير بالاشتراك مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير (فيكو) وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة. ودورة هذا العام مهداة لاسم الفنان الراحل عادل البطراوي (1942-2015) الذي نشرت أعماله على مدى أكثر من نصف قرن بمجلات صباح الخير وروزاليوسف وحواء والكواكب والمصور كما ارتبطت رسومه بمؤلفات كاتب الأطفال يعقوب الشاروني.