البث الحي
منوعات

مجهولون يضعون رأس خنزير في حديقة مسجد بهولندا

20/3/2016

مسحد الفتح بهولندا تعرض لاعتداء سابق/ أرشيفية

أقدم مجهولون على وضع رأس خنزير في حديقة مسجد الفتح، ببلدة "بركل إن رودنريجس" القريبة من مدينة روتردام غربي هولندا.

وأوضح نور الدين العامري رئيس جمعية مسجد الفتح(غالبية رواده من الجالية المغربية)، خلال تصريح صحفي، أن رأس الخنزير تم وضعه في حديقة المسجد الثلاثاء الماضي، إلا أنهم قرروا الإعلان عن ذلك الأحد.

وأشار العامري إلى أنه التقى بمسؤولين من الشرطة والبلدية، وأنهم تقدموا ببلاغ بالحادث.

وأكد أن الهجمات التي تتعرض لها المساجد سابقا كانت على نحو رمي الحجارة على نوافذها، واصفا وضع رأس الخنزير في حديقة المسجد بـ"السابقة الاستفزازية".

من جهته، أعرب رئيس بلدية "لانسينجيرلاند"(التي تتبع لها البلدة)، بيتر فان ديستاد، عن رفضه القاطع للحادث.

وتتعرض المساجد بهولندا، التي يعيش فيها نحو مليون مسلم، لاعتداءات بين الفينة والأخرى، كان آخرها بمدينة "أنسخديه" شرقي البلاد، في شهر فبراير/ شباط الماضي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)