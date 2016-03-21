مجهولون يضعون رأس خنزير في حديقة مسجد بهولندا

مسحد الفتح بهولندا تعرض لاعتداء سابق/ أرشيفية

أقدم مجهولون على وضع رأس خنزير في حديقة مسجد الفتح، ببلدة "بركل إن رودنريجس" القريبة من مدينة روتردام غربي هولندا.

وأوضح نور الدين العامري رئيس جمعية مسجد الفتح(غالبية رواده من الجالية المغربية)، خلال تصريح صحفي، أن رأس الخنزير تم وضعه في حديقة المسجد الثلاثاء الماضي، إلا أنهم قرروا الإعلان عن ذلك الأحد.

وأشار العامري إلى أنه التقى بمسؤولين من الشرطة والبلدية، وأنهم تقدموا ببلاغ بالحادث.

وأكد أن الهجمات التي تتعرض لها المساجد سابقا كانت على نحو رمي الحجارة على نوافذها، واصفا وضع رأس الخنزير في حديقة المسجد بـ"السابقة الاستفزازية".

من جهته، أعرب رئيس بلدية "لانسينجيرلاند"(التي تتبع لها البلدة)، بيتر فان ديستاد، عن رفضه القاطع للحادث.

وتتعرض المساجد بهولندا، التي يعيش فيها نحو مليون مسلم، لاعتداءات بين الفينة والأخرى، كان آخرها بمدينة "أنسخديه" شرقي البلاد، في شهر فبراير/ شباط الماضي.