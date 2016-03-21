كوبر: الاهتمام الكبير بمواجهة نيجيريا "سلاح ذو حدين"

الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر

اعتبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، الأرجنتيني هكتور كوبر اليوم الاثنين أن الاهتمام الكبير بمواجهة نيجيريا الأسبوع المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2017 في الغابون، "سلاح ذو حدين".

وأعرب كوبر في مؤتمر صحفي على هامش المعسكر التدريبي قبل المواجهة المرتقبة مع نيجيريا، عن سعادته بتأهل الأهلي والزمالك إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا وظهورهما بمستوى متميز ما سيرفع الحالة المعنوية قبل الموقعة المرتقبة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في 29 مارس/ آذار في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، وهو يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام نيجيريا، مقابل 5 نقاط لتنزانيا، فيما تحتل تشاد المركز الأخير من دون رصيد.

وأضاف كوبر "المستوى المميز للمحترفين سيسهل المهمة على الجهاز الفني"، مشيرا إلى أنه لا يعير أذنا صاغية للتصريحات التي تخرج من الجانب النيجيري.

وتابع "من حق كل منتخب أن يقول ما يشاء، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون كل ما يقوله صحيحاً. المنتخب صاحب الشخصية القوية لا يلتفت للتصريحات التي غالباً ما تكون استفزازية لإخراج المنتخب المنافس عن تركيزه".

وأكد الأرجنتيني أنه لن يتحدث عن أهمية مباراة الفراعنة أمام نيجيريا "حتى لا يضيف المزيد من التوتر على الأجواء"، مشدداً أن الإحساس العام الذي يصله من الشارع المصري هو أن هذه المباراة قد تكون الأهم في تاريخ المنتخب.

واعتبر أن الجميع ينتظر المباراة بفارغ الصبر لمعرفة مدى قوة المنتخب المصري "وهو أمر له جانب إيجابي وأخر سلبي لأن الاهتمام الكبير بالمباراة يعتبر سلاحا ذو حدين".

وختم الأرجنتيني "الشق الإيجابي لو تمكنا من الفوز سنكون عبرنا منافسا قويا للغاية ونكون أثبتنا قوتنا في القارة، وسنتلقى المديح على الأداء، أما الشق السلبي إذا لم نوفق، فسيكون ذلك مفتاحاً لنتلقى هجوماً عنيفاً من الجميع، وهذا هو ما أخشاه".