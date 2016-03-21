فيديو وصور: الأمن يحرق بيوت معتقلين مصريين بدمياط

داهمت قوات من الجيش والشرطة قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط شمال مصر، وقامت بإحراق منازل عدد من أهالي المعتقلين السياسيين.

إحراق منازل معتقلين مصريين على يد قوات الأمن

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الأمن أحرقت منازل كل من محمد عادل بلبولة زوج المعتقلة مريم ترك، والمعتقل السيد أبو عبده والمعتقل سامي الفار. وقال شهود عيان إنه تم إنقاذ أبناء المعتقلة مريم ترك بعد احتراق شقتهم.

وكانت قرية البصارطة هدفا لحملات أمنية متكررة منذ انقلاب الثالث من يوليو، أشهرها اقتحام القرية في مايو/ أيار 2015، وأسفرت عن مقتل 6 من أهالي القرية واعتقال العشرات.