"فيتش": مصر تواجه عاما صعبا رغم قرارات "المركزي"

البنك المركزي المصري

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه تعتبر ايجابية، ولكن البلاد تواجه عاما صعبا، من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم والاحتياجات التمويلية الكبيرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم لها بشأن أوضاع الاقتصاد المصري إن البنك المركزي خفض يوم 14 مارس /آذار قيمة العملة بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة، ومن أجل دعم العملة المحلية قام البنك المركزي بطرح عطاء دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لتوفير التمويل للمستوردين بعد ذلك بيومين، وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس بمقدار 150 نقطة أساس، أي ما يعادل 1.5% ، وهذه القرارات تعكس الضغوط على العملة المصرية من عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع، وعدم كفاية تدفقات رأس المال، وانخفاض مستويات الاحتياطيات الدولية، والتي تكفي أقل من ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

وأضافت الوكالة: في عطاء البنك المركزي يوم الاثنين تم تخفيض قيمة العملة من 7.73 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي إلى 8.85 جنيهات، بينما كان السعر في عطاء البنك يوم الأربعاء بمعدل أقوى قليلا حيث بلغ 8.78 جنيهات، وهذا التعديل الطفيف في سعر العملة، يأخذ معدلا أقرب إلى سعر السوق الموازية، التي انخفض فيها سعر الدولار إلى 9.5 جنيهات، وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار، بحلول نهاية عام 2016، نظرا للتحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري.

وسيتوقف الكثير من التوقعات بالنسبة لسعر الدولار مقابل الجنيه على محاولات البنك المركزي لإعادة بناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية، التي وصلت إلى 16.53 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، بانخفاض من 37 مليار دولار في نهاية عام 2010، قبل انتفاضات الربيع العربي بحسب موديز، ومع زيادة العجز التجاري، وانعدام الأمن، وانخفاض عائدات السياحة، وعدم اليقين السياسي، وردع رأس المال الأجنبي، وتقلص الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، وتوقعات انخفاض قيمة التدفقات الأجنبية إلى مصر، يأمل البنك المركزي أن تعزز قراراته الأسبوع الماضي الثقة في العملة المصرية.

وقد يساعد في ذلك مبادرتان في القطاع المصرفي، حيث أن اثنين من البنوك المملوكة للدولة تقدمان الآن خيارات للمستثمرين الأجانب في أذون الخزانة مع التحوط لأسعار الصرف، وتعرض هذه البنوك أيضا عائدا بنسبة 15% على شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات من ودائع للمستثمرين المحليين الذين يشترون هذه الشهادات في غضون 60 يوما في مقابل التنازل عن العملات الأجنبية التي يملكونها، وإذا استمرت القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي حول المستويات الحالية، يمكن أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي، وتعتقد فيتش أن برنامج صندوق النقد الدولي هو في متناول اليد إذا لزم الأمر.

وترى "فيتش" أنه من غير الواضح تماما ماذا يعني البنك المركزي بسياسة سعر صرف أكثر مرونة، وهل سيكون التضخم الاعتبار الأساسي، فقد تراجع التضخم في أسعار المستهلكين إلى9.1% على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي بعد متوسط حوالي 10.4% في عام 2015، وكان البنك المركزي قد أشار إلى هذا وقت تخفيض قيمة العملة، ومع ذلك من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى، حيث أن سعر صرف أضعف سيجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

و إذا تم تنفيذ خطط الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فمن الممكن أيضا أن تضع ضغوطا تصاعدية على الأسعار، وفي هذا السياق، لم يكن مفاجئا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أعقاب انخفاض قيمة العملة في محاولة لتثبيت معدلات التضخم.

في ختام التقرير ترى "فيتش" أن هذه التطورات في السياسة النقدية والائتمانية إيجابي، ولكن سيكون له آثار مالية، إذ أن رفع أسعار الفائدة يحد من قدرة الحكومة على الاقتراض، ويرفع تكلفة الدين العام، حيث أن فوائد الدين العام الحكومي تمثل بالفعل 26% من الإنفاق في الميزانية في السنة المالية المنتهية في يونيو عام 2015، وهذا يسلط الضوء على أهمية أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند وضع ميزانية العام القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصرفيون أمس: إن البنك المركزي المصري، سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار، بعد أن كان يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.