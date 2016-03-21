فيتش: العام الحالي سيشهد مزيدا من التراجع للجنيه المصري

توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري

توقع تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مزيدا من التراجع ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016.

وقال التقرير إن مصر تواجه عاما صعبا، يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى وجود احتياجات تمويل ضخمة.

ورغم إشادة التقرير بقرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه واعتبارها خطوة إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، إلا أنه أكد أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط ستتزايد على الأسعار إذا قامت الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام.