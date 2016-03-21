البث الحي
منوعات

فيتش: العام الحالي سيشهد مزيدا من التراجع للجنيه المصري

21/3/2016

توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري

توقع تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مزيدا من التراجع ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016.

وقال التقرير إن مصر تواجه عاما صعبا، يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى وجود احتياجات تمويل ضخمة.

ورغم إشادة التقرير بقرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه واعتبارها خطوة إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، إلا أنه أكد أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط ستتزايد على الأسعار إذا قامت الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)