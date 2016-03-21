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فلاي دبي : لا تأجيل لأي من رحلاتنا بسبب تحطم طائرتنا

20/3/2016

قالت شركة فلاي دبي أمس الأحد 20 مارس إنها لم تلغ أو تؤجل أي رحلة بعد تحطم إحدى طائراتها في طقس عاصف في في روسيا مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا. وأضافت الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى روسيا بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث في مؤتمر صحفي إن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها تتعاون مع السلطات الروسية لتحديد سبب تحطم طائرتها أمس السبت 19 مارس  وإنها تناشد بالتوقف عن التكهنات بشأن سبب الحادث.

وأضافت شركة الطيران في بيان إنها تنظم برنامج لدفع تعويضات لأسر الضحايا تقدر بقيمة 20 ألف دولار أمريكي لكل راكب وفقا لشروط النقل في الشركة بهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لهم.

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