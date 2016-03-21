فلاي دبي : لا تأجيل لأي من رحلاتنا بسبب تحطم طائرتنا

قالت شركة فلاي دبي أمس الأحد 20 مارس إنها لم تلغ أو تؤجل أي رحلة بعد تحطم إحدى طائراتها في طقس عاصف في في روسيا مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا. وأضافت الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى روسيا بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث في مؤتمر صحفي إن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها تتعاون مع السلطات الروسية لتحديد سبب تحطم طائرتها أمس السبت 19 مارس وإنها تناشد بالتوقف عن التكهنات بشأن سبب الحادث.

وأضافت شركة الطيران في بيان إنها تنظم برنامج لدفع تعويضات لأسر الضحايا تقدر بقيمة 20 ألف دولار أمريكي لكل راكب وفقا لشروط النقل في الشركة بهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لهم.