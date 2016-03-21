"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "نزار قباني"

يحتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ93 لميلاد الشاعر السوري نزار قباني، شاعر المرأة والسياسة وصاحب الـ 35 ديوان شعر.

ولد نزار قباني في 21 مارس 1923 في دمشق، من أسرة دمشقية عربية عريقة، إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، وتخرج نزار في كلية الحقوق جامعة سوريا عام 1954، ثم عمل بالسلك الدبلوماسي في بلدان مختلفة حتى استقال عام 1966.

أصدر أول ديوان له تحت اسم "قالت لي السمراء" عام 1944، ثم استمر في مجال كتابة الشعر والنشر لمدة 50 عاماً.. كتب نزار عن المرأة والحبيبة والأم، وعن دمشق وبيروت وفلسطين، وعن جرحه الأكبر "مقتل زوجته بلقيس".

أسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم "منشورات نزار قباني" وكان لدمشق حيِّز خاص في أشعاره، لعلَّ "القصيدة الدمشقية" و "من مفكرة عاشق دمشق" و "حرب تشرين" من أبرز ما كتب عنها.

الشاعر السوري نزار قباني

أحدثت حرب 1967 "النكسة" مفترقًا حاسمًا في تجربته الشعرية والأدبية، إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه "شاعر الحب والمرأة" لتدخله معترك السياسة، وأثارت قصيدته "هوامش على دفتر النكسة" عاصفة شديدة في العالم العربي، وأحدثت جدلاً كبيراً بين المثقفين العرب، وبسبب عنف القصيدة صدر قرار بمنع إذاعة أغاني نزار وأشعاره في الإذاعة والتلفزيون.

من ناحية أخرى، كانت قصيدته "خبز وحشيش وقمر" سببًا لجدال ضخم انتشر في دمشق ووصل تحت قبة البرلمان، ورغم ذلك فقد قررت محافظة دمشق تسمية الشارع الذي ولد فيه على اسمه، وقد قال نزار إثر هذا القرار: "هذا الشارع الذي أهدته دمشق إليّ، هو هدية العمر وهو أجمل بيت أمتلكه على تراب الجنّة.. تذكروا أنني كنت يومًا ولدًا من أولاد هذا الشارع لعبت فوق حجارته وقطفت أزهاره، وبللت أصابعي بماء نوافيره".

مع زوجته بلقيس

شاعر الحب والياسمين عرف مآسي عديدة في حياته، منها مقتل زوجته بلقيس خلال تفجيرٍ استهدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل، وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته "الأمير الخرافي توفيق قباني".

قال النقاد عن نزار أنه "مدرسة شعرية" و"حالة اجتماعية وظاهرة ثقافية" وأسماهُ البعض "رئيس جمهورية الشعر"، كما أطلق عليه البعض بأنه "أحد آباء القصيدة اليومية" إذ قرّب الشعر من عامة الناس.

وصفه الأديب المصري أحمد عبد المعطي حجازي بكونه "شاعر حقيقي له لغته الخاصة، إلى جانب كونه جريئًا في لغته واختيار موضوعاته، أما الشاعر علي منصور قال إن نزار قد حفر اسمه في الذاكرة الجماعيّة وأنه شكل حالة لدى الجمهور حتى يمكن اعتباره عمر بن أبي ربيعة في العصر الحديث".

أهم منجز لنزار قباني كما قال الشاعر الفلسطيني عزالدين المناصرة هو أنه "نقل موضوع الحب من الوصف الخارجي إلى موضوع خاص في الشعر العربي الحديث حيث لا يشبهه أحد".

من أبرز دواوين نزار قباني: "قالت لي السمراء، طفولة نهد، قصائد، الرسم بالكلمات، قصائد متوحشة، كل عام وأنت حبيبتي، هكذا أكتب تاريخ النساء، قصيدة بلقيس، قصائد مغضوب عليها، ثلاثية أطفال الحجارة، تزوجتك أيها الحرية، السيرة الذاتية لسياف عربي، هوامش على الهوامش، أبجدية الياسمين".

تغنى بقصائده كبار الفنانين التي حققت نجاحاً كبيراً وكانت أولها قصيدة قارئة الفنجان التي تغنى بها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقصائد أخرى غنتها نجاة الصغيرة، فيروز، فايزة أحمد، شادية، والفنان العراقي كاظم الساهر الذي كان له نصيب الأسد من قصائد نزار.

عاش نزار قباني السنوات الأخيرة من حياته مقيمًا في لندن، حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي، حتى وافته المنية في 30 أبريل 1998 ودفن في مسقط رأسه، دمشق بعد أن أوصى بأن يتم دفنه في دمشق التي وصفها في وصيته:" الرحم الذي علمني الشعر, الذي علمني الإبداع والذي علمني أبجدية الياسمين".