علوش: ما يحدث في سوريا جريمة برعاية الأمم المتحدة

محمد علوش ـ كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية

قال محمد علوش، كبير مُفاوضي وفدِ المعارضةِ السورية إلى مفاوضات جنيف، إن الانسحاب الروسيَ من سوريا دليلُ إخفاق موسكو ومُجرد وسيلة للحد من التكاليف.

ووصف علوش في حوار مع عدد من الصحف الأوروبية، ما تفعله روسيا والنظام السوري بالجريمة التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن إعلان روسيا بأن بإمكانها معاودةَ الانتشار في سوريا خلال 4 أربع ساعات فقط يؤكد أن انسحابها ليس جزئيا.

وأضاف المعارض السوري بأن روسيا تبتز القُرى السورية، وقد أنشأت لجنة تتألف من أعضاءٍ من المخابرات السورية والروسية للتفاوض بشأن السماح بوصول الغذاء للسكان مقابل القبول بالمصالحة مع النظام ووقف إطلاق النار، وقد بدأوا تنفيذ ذلك بالفعل في ضواحي دمشق وحرستا.

من جهتها، تساءلت صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية عن فرصِ صمود النظام السوري، وبقاءِ سوريا موحدة دون الدعم العسكري الروسي الميداني.

واستشهدت الصحيفة بحالتي العراق وأفغانستان، موضحة أنه في الحالة الأولى انسحب الأمريكيون فسقطت البلاد في أيدي تنظيم الدولة، أما في أفغانستان فقد ترك الأمريكيون وراءهم حضوراً عسكريا ملحوظا حال دون انهيار البلاد.

ورأت الصحيفة أن روسيا تعلمت من التجارِب السابقة، وعليها تركُ قواتٍ ومعداتٍ في سوريا لضمان عدم انهيار النظام.