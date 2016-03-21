شاهد: يونايتد يحسم ديربي مانشستر بهدف نظيف

حسم مانشستر يونايتد دربي مانشستر بالفوز على مضيفه وجاره مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه إلى الشاب ماركوس راشفورد الذي فرض نفسه في المباريات الأخيرة في تشكيلة المدرب الهولندي لويس فان غال.

وسجل راشفولارد الهدف بعدما تلقى كرة داخل المنطقة في الجهة اليسرى من الإسباني خوان ماتا تابعها بقدمه اليمنى في قلب المرمى (16).

وحقق يونايتد الذي خرج خالي الوفاض من المسابقات الأوروبية، خطوة مهمة رافعا رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف وست هام ونقطة واحدة خلف سيتي صاحب المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه المشاركة في الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري أبطال اوروبا.