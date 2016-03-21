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شاهد .. قطيع من الأفيال البرية يقتل خمسة أشخاص في الهند

21/3/2016

أصيب قطيع من الأفيال البرية بحالة من  الهياج وقتل خمسة أشخاص وأشاع الفوضى في منطقة بشرق الهند.

 وصرح مسئولون هنود أن خمسة أفيال ضخمة اقتحمت قريتين في منطقة "بوردوان"  بولاية غرب البنغال أمس الأحد ودهست أربعة من سكان القرى مما أودى  بحياتهم.

 وأضاف المسئولون أن ضحية خامسة لقي حتفه في هجوم مماثل قامت به أربعة  أفيال في نفس المنطقة اليوم الاثنين.

 وقال مسؤول بقطاع الغابات ويدعى "أجاي كومار داس" في تصريحات  صحفية "يعيش سكان القرى في حالة من الذعر منذ أمس الأحد"، مشيرا إلى أن أحد  الأفيال رفع ضحيته باستخدام خرطومه قبل أن يطرحه أرضا ويدهسه" .

وأضاف داس أن جميع الأفيال هربت إلى الغابات بعد الهجوم باستثناء فيل  ذكر واحد قتل بعد إصابته بطلقة مخدرة.

 وكشفت دراسة أجريت بدعم من الحكومة الهندية في ديسمبر الماضي  أن 350 شخصا يلقون  حتفهم بواسطة أفيال كل عام في الهند.

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