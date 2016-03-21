شاهد: في عيد الأم .. معرض للحرف اليدوية الفلسطينية بعمان

احتفالا بعيد الأم، عرضت في العاصمة الأردنية عمان مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمجوهرات ومنتجات الحرف اليدوية في معرض أقيم بهدف دعم المرأة الفلسطينية.

ونظم أعضاء جمعية نساء من أجل القدس البازار في عمان، بهدف دعم المرأة الفلسطينية التي تعيش في القدس ، حيث يتم الاحتفال بعيد الأم في مواعيد مختلفة في جميع أنحاء العالم ويجري الاحتفال به في الشرق الأوسط الاثنين الموافق الحادي والعشرين من مارس آذار.

وشمل العرض هدايا ومشغولات من الذهب والفضة والمجوهرات والأعمال الفنية والحرف اليدوية وأدوات المطبخ والملابس.

وترى الجمعية أن المعرض وسيلة فريدة من نوعها للاحتفال بعيد الأم من خلال تقديم هدايا خاصة للأمهات صنعتها نساء أخريات كثير منهن من الأمهات أنفسهن.