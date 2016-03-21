شاهد: سوريون يقطنون "دمشق الصغيرة" في ضاحية مصرية

مع تواصل تدفق السوريين إلى ضاحية السادس من أكتوبر الواقعة في محافظة الجيزة المصرية ، اكتسبت هذه الضاحية اسما جديدا فقد أصبح يطلق عليها "دمشق الصغيرة" بعد أن أصبح غالبية ساكنيها وروادها من السوريين.

وتعج مدينة 6 أكتوبر، بأعداد كبيرة من السوريين ، وكذلك المطاعم ومحلات بيع المأكولات السورية التقليدية ، حيث يتركز الفارون من الصراع في سوريا في هذه المنطقة التي يقولون إنها تشبه إلى حد كبير موطنهم في سوريا .

يقول السوريون القاطنون في هذه المدينة الصغيرة إنهم يشعرون بالسعادة وأن أحوالهم طيبة ، ويقولون إن المصريين رحبوا بهم بشكل كبير وأتاحوا لهم قدرا غير محدود من الحرية ليبدأوا ما أرادوا من مشروعات.

يقول أحدهم إنه عندما وصل للمرة الأولى إلى هذه المنطقة ، كان المكان خاليا، مثل الصحراء، هذا الشارع المحدد. بدأت الفكرة مع شخص واحد فتح متجر، ثم قام آخرون ،ثم أصبح مكانا مزدحما بالمتاجر .

مصر هي موطن لأكثر من 118،000 لاجئ سوري وفقا لبيانات من وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة. وقتل في الحرب المستعرة في سوريا مالا يقل عن 250،000 شخص وتشريد نصف سكان البلاد.

وأدى الصراع إلى ترك مئات الآلاف لديارهم، وخلق أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.