البث الحي
منوعات

شاهد: جمع حطام طائرة الركاب الإماراتية المنكوبة بروسيا

21/3/2016

جاء تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة من دبي إلى مدينة روستوف بجنوب روسيا ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 55 شخصا إلى جانب الطاقم المكون من سبعة أفراد ليضيف رقما جديدا إلى سجلات حوادث الطائرات التي ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737-800" تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف على نهر الدون السبت 19 مارس/آذار، ما أسفر عن مقتل 62 شخصا كانوا على متنها بمن فيهم الطاقم.

وحسب معلومات وزارة الطوارئ الروسية، فإن الطائرة تحطمت إلى أجزاء على المدرج واشتعلت فيها النار، وقد تم إطفاء الحريق، ويعمل في مكان الحادث أكثر من 700 شخص و90 آلية من أجهزة الإنقاذ والطوارئ في مقاطعة روستوف.

وقد تكون الأحوال الجوية السيئة من الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة إضافة إلى خطأ قد يكون الطاقم ارتكبه.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)