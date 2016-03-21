شاهد: جمع حطام طائرة الركاب الإماراتية المنكوبة بروسيا

جاء تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة من دبي إلى مدينة روستوف بجنوب روسيا ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 55 شخصا إلى جانب الطاقم المكون من سبعة أفراد ليضيف رقما جديدا إلى سجلات حوادث الطائرات التي ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737-800" تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف على نهر الدون السبت 19 مارس/آذار، ما أسفر عن مقتل 62 شخصا كانوا على متنها بمن فيهم الطاقم.

وحسب معلومات وزارة الطوارئ الروسية، فإن الطائرة تحطمت إلى أجزاء على المدرج واشتعلت فيها النار، وقد تم إطفاء الحريق، ويعمل في مكان الحادث أكثر من 700 شخص و90 آلية من أجهزة الإنقاذ والطوارئ في مقاطعة روستوف.

وقد تكون الأحوال الجوية السيئة من الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة إضافة إلى خطأ قد يكون الطاقم ارتكبه.